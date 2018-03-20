Более 1,5 тыс. обращений от предпринимателей поступило московскому бизнес-омбудсмену в 2017 г.

Михаила Вышегородцева. Об этом говорится в ежегодном докладе уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве

«В 2017 г. в адрес уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве поступило 1 тыс. 544 обращения предпринимателей, в том числе 345 письменных, что на два письменных обращения больше чем в 2016 г. По 359 обращениям работа уже завершена, из которых в 2017 г. поступило 281 обращение, а 78 обращений поступило еще в 2016 г., но рассматривались до получения максимально благоприятного решения для предпринимателей», — говорится в документе.

Отмечается, что в 2016 г. доля обращений, связанных с возбуждением уголовных дел, составляла 12% от общего количества жалоб, а в 2017 г. — уже 18%.

«Наибольшее количество обращений, поступивших в 2017 г., касались правоотношений в сферах имущественно-земельных отношений, налогообложения, услуг и в финансовом секторе. Тематика обращений дополнилась новыми проблемными вопросами, связанными с правами интеллектуальной собственности, правоотношениями с субъектами естественных монополий, в сферах транспорта и строительства», — поясняется в материале.

В докладе также добавляется, что по 88 письменным обращениям права предпринимателей были восстановлены. Права предпринимателей были восстановлены в таких сферах как имущественные отношения, налоги, финансы, услуги, транспорт.