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Туск призвал сделать выводы после инцидента с Солсбери
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Туск призвал сделать выводы после инцидента с Солсбери 

РИА Новости 13 часов назад
РИА Новости / Динамика дня. Туск в обращении к участникам Евросовета: после инцидента в Солсбери нужно не только выразить солидарность с Лондоном, но и сделать оперативные выводы
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