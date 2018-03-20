Церковь Англии перейдёт на безналичные пожертвования 

Священнослужители отмечают, что методы оплаты быстро меняются, особенно для более молодых прихожан, которые перестали носить с собой наличность.
Ожидается, что новая программа позволит увеличить приток пожертвований на свадьбах и крестинах, особенно от тех британцев, которые нечасто бывают в церкви и приходят без наличных денег, пишет Financial Times. Теперь они смогут внести дар банковской картой или со смартфона — как с помощью мобильных платёжных систем, так и просто через текстовые сообщения.