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Церковь Англии перейдёт на безналичные пожертвования
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Церковь Англии перейдёт на безналичные пожертвования 

Говорит Москва 13 часов назад
Священнослужители отмечают, что методы оплаты быстро меняются, особенно для более молодых прихожан, которые перестали носить с собой наличность.
Ожидается, что новая программа позволит увеличить приток пожертвований на свадьбах и крестинах, особенно от тех британцев, которые нечасто бывают в церкви и приходят без наличных денег, пишет Financial Times. Теперь они смогут внести дар банковской картой или со смартфона — как с помощью мобильных платёжных систем, так и просто через текстовые сообщения.
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