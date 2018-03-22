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Лучшие учителя Карелии получат от президента по 200 тысяч рублей
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Лучшие учителя Карелии получат от президента по 200 тысяч рублей 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как сообщает пресс-служба правительства республики, лучшие учителя получат от президента 229,885 тысячи рублей. Ещё пять учителей получат денежное вознаграждение от главы региона в размере 100 тысяч рублей.
«Выплата денежного поощрения осуществляется по результатам конкурса. На участие в конкурсе имеют право учителя со стажем педагогической деятельности не менее трех лет, основным местом работы которых является образовательная организация», — отмечает пресс-служба.
Ранее учитель из Карелии получила благодарственное письмо от Министерства образования РФ.
Фото: pixabay.com
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