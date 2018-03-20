Использование системы блокчейн в железнодорожной отрасли наиболее применимо в управлении цепями поставок

«Когда создаётся прозрачная среда управления вагонами, в нее легко встраивается и финансы, и информационный поток на основе единой платформы»— подчеркнул эксперт.