Ещё
На создание «умного вагона» потребуется не менее трёх лет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На создание «умного вагона» потребуется не менее трёх лет 

РЖД-Партнер 13 часов назад
Фото: РЖД-Партнер
Так, предстоит разработать источник энергии для грузового вагона, а так же системы сбора информации с учётом доступной и энергоэффективности мощности. Ещё одна задача — переход от точечного учёта несоответствий грузового вагона нормативным требованиям в пути следования к системе постоянного и непрерывного мониторинга изменений. Кроме того, идентификация изменений на вагоне со сценарием его эксплуатации потребует создания единой системы управления полученной информацией на основе цифровых технологий Big Data.
РЖД-Партнер: последние новости
РЖД принимает ряд мер для предупреждения дефицита вагонов в период пиковой погрузки Использование системы блокчейн в железнодорожной отрасли наиболее применимо в управлении цепями поставок Движение по Крымскому мосту запустят в декабре
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как Путин поступит с Собчак после выборов172
«Заигрались и влипли»: Захарова о деле Скрипаля107
Отец Литвиненко назвал убийцу сына190
«Реактивные» танки избавят от «украинского» оружия10
Россияне приготовились затянуть пояса579
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение