На создание «умного вагона» потребуется не менее трёх лет

Так, предстоит разработать источник энергии для грузового вагона, а так же системы сбора информации с учётом доступной и энергоэффективности мощности. Ещё одна задача — переход от точечного учёта несоответствий грузового вагона нормативным требованиям в пути следования к системе постоянного и непрерывного мониторинга изменений. Кроме того, идентификация изменений на вагоне со сценарием его эксплуатации потребует создания единой системы управления полученной информацией на основе цифровых технологий Big Data.