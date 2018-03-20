Лосев: отключение РФ от SWIFT вызовет эрозию международной системы

Член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев в эфире программы «60 минут» канала «России 1» заявил, что отключить Россию от SWIFT не получится.

"SWIFT — это кооперативное общество, регулируемое бельгийским законодательством… Главы центробанков, как говорит журнал The Economist , влиятельнее, чем любые политики, потому что они определяют и монетарные циклы, и экономические. И, если вводить ограничения в отношении SWIFT, то это означает эрозию всей мировой финансовой системы и потерю контроля со стороны той же Англии США , потому что начнется размножение платежных систем", — пояснил свою точку зрения Лосев.

Он полагает, что создать проблему для России без последствий для всей мировой финансовой системы у Великобритании не получится. Для этого слишком мало экономических рычагов давления, только психологические. Поэтому не стоит поддаваться этой атаке.