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Лосев: отключение РФ от SWIFT вызовет эрозию международной системы
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Лосев: отключение РФ от SWIFT вызовет эрозию международной системы 

Вести.Ru 14 часов назад
Член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев в эфире программы «60 минут» канала «России 1» заявил, что отключить Россию от SWIFT не получится.
"SWIFT — это кооперативное общество, регулируемое бельгийским законодательством… Главы центробанков, как говорит журнал The Economist, влиятельнее, чем любые политики, потому что они определяют и монетарные циклы, и экономические. И, если вводить ограничения в отношении SWIFT, то это означает эрозию всей мировой финансовой системы и потерю контроля со стороны той же Англии и США, потому что начнется размножение платежных систем", — пояснил свою точку зрения Лосев.
Он полагает, что создать проблему для России без последствий для всей мировой финансовой системы у Великобритании не получится. Для этого слишком мало экономических рычагов давления, только психологические. Поэтому не стоит поддаваться этой атаке.
Международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей SWIFT была основана в начале семидесятых годов ХХ века в Бельгии. По официальным данным, она включает 212 стран и более десяти тысяч учреждений. Через эту систему проходят более двадцати миллионов различных транзакций за один день.
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