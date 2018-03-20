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Банк Испании повысил прогноз роста ВВП страны в 2018 г на 0,3 п.п.
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Банк Испании повысил прогноз роста ВВП страны в 2018 г на 0,3 п.п. 

Прайм 48 минут назад
Банк Испании повысил прогноз роста ВВП на 2018 год 0,3 процентного пункта, до 2,7%, свидетельствует прогноз ЦБ страны.
"Предполагается, что после роста на 3,1% в 2017 году ВВП увеличится на 2,7% в 2018 году, на 2,3% в 2019 году и на 2,1% в 2020 году", — говорится в прогнозе.
Такими образом, Центробанк пересмотрел свои предыдущие прогнозы, увеличив их на 0,3 процентного пункта в текущем году, на 0,2 процентного пункта в 2019 году и на 0,1 процентного пункта в 2020 году «в связи с более благоприятной динамикой в конце 2017 года как испанской экономики, так и экспорта».
Кроме того, ЦБ отметил, что ситуация в Каталонии в конце прошлого года не так негативно сказалась на экономике страны, как это ожидалось.
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