От микроэлектроники к «цифре»: Путин перешел от слов к делу в развитии экономики России

Последнее заявление президента РФ Владимира Путина о том, что нам необходима долгосрочная стратегия и план действий по развитию микроэлектроники в стране, говорит о желании Кремля снизить зависимость России от импорта — считает руководитель направления финансы и экономика Института современного развития Никита Масленников

Микроэлектроника является «крепким орешком»

Президент считает, что микроэлектроника является ключевым сектором российской национальной промышленности, поэтому нашей стране необходимо приложить максимум усилий для того, чтобы добиться успеха на этом направлении.

Другой вопрос, что можно вспомнить советский период, когда руководство СССР прилагало огромные усилия для того, чтобы компенсировать тот разрыв, который существовал у нас в этом направлении с государствами Запада. При этом, несмотря на все усилия, мы так и не смогли нивелировать это отставание. Более того, после 1991 года многие отечественные производства были попросту закрыты.

В результате, возникает вопрос, а какие конкретно цели здесь будут поставлены — создание собственной компонентной базы по какому-то определенному направлению промышленного производства или другие, более амбициозные задачи.

«Здесь нужно отметить, что микроэлектроника — это основа огромного количества цифровых технологий, которые в последние годы получили колоссальный стимул к своему поступательному росту», — констатирует Масленников.

Россия не хочет впасть в зависимость от импорта

Достаточно сказать, что в России на официальном уровне был провозглашен тезис, что нужно стремиться строить так называемую цифровую экономику — фактически здесь речь идет о появлении принципиально нового экономического уклада.

«Поэтому это естественно, что наше правительство в лице президента РФ не хочет попадать в критическую зависимость от иностранных партнеров, включая как западных, так и восточных. Просто это очень некомфортное состояние, особенно учитывая все те сложности, которые у нас сегодня возникли на международной арене», — резюмирует Масленников.

Как считает эксперт, здесь идет речь о наращивании мощностей на перспективу, для чего у нас есть, как нормальные заделы, так и вполне хорошие производственные традиции, которые помогут в реализации любых таких задач.

«Более того, у нас есть свои технологические решения, которые просто нужно привести в систему. Примечательно, что здесь политика импортозамещения не ставится во главу угла, поскольку нам нужно ориентироваться на такие решения, которые будут востребованы не сегодня, а в будущем, и это чрезвычайно важно», — заключает Масленников.

В России есть заделы для развития микроэлектроники

Также все это сопряжено с задачей выхода российских компаний на международный рынок, поскольку перспективы здесь есть, как у наших средних, так и у малых компаний, что чрезвычайно важно для состояния дел в российской национальной экономике.

«Так что, в данном заявлении Путина речь идет о стратегическом направлении в рамках развития российской национальной экономики. Более того, эти слова президента о микроэлектронике необходимо воспринимать в качестве одного из компонентов так называемого стратегического прорыва, о котором Путин уже не раз заявлял в своих выступлениях», — констатирует Масленников.

Естественно, все это необходимо продвигать для развития цифровой экономики, поскольку микроэлектронная база — это один из тех компонентов, которые сегодня нужны России для решения огромного количества внутренних проектов. Кроме того, это вызовет рост производства во многих смежных направлениях, и, например, в такой болезненной для нас теме, как станки.

«Просто мы не должны бить здесь по хвостам, а решать проблемы уже завтрашнего дня, поэтому в этом вопросе нельзя подводить всю эту программу исключительно под развитие импортозамещения в России», — резюмирует Масленников.

Данное направление может принести России прибыль и на внешнем рынке

По словам Никиты Ивановича, здесь нужно развивать принципиально новые компоненты микроэлектронной базы, а не пытаться копировать то, что сегодня есть на Западе и в остальном мире. Об этом говорит хотя бы то обстоятельство, что уже совершенно очевидно, что с середины следующего десятилетия в мире появится новый экономический уклад.

«И здесь нам нужно быть к этому просто готовыми, а чтобы это произошло России необходимо гибко отвечать на все возможные вызовы со стороны многочисленных конкурентов в рамках глобальной экономики», — заключает Масленников.

Кроме того, надо смотреть правде в глаза — по некоторым направлениям мы серьезно отстаем от наших конкурентов, но это не отменяет того факта, что у России существуют весьма серьезные перспективы в контексте микроэлектроники.

«Достаточно сказать, что почему-то в России постоянно циркулировали слухи, что в нашей стране плохо с программистами и прочим в этом духе, но только по итогам прошлого года оказалось, что наша страна продала программного обеспечения на серьезные 8,5 млрд долларов, что превышает экспортную выручку компании «Росатом» , — констатирует Масленников.

Поэтому если мы сейчас сможем правильно организовать работу на этом направлении, то можно будет рассчитывать на то, что через какой-нибудь среднесрочный период — например, через 5-6 лет, мы сможем добиться здесь серьезных успехов.

«Это приведет к качественному росту несырьевого технологического экспорта из России, что также позволить нам решить задачу по принципиальной модернизации российской национальной экономики», — резюмирует Масленников.