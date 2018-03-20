Morgan Stanley: биткоин — ускоренный пузырь доткомов

Аналитики американского банковского холдинга Morgan Stanley опубликовали новый отчет, в котором проводятся параллели между недавним взлетом биткоина и бумом «доткомов», произошедшим в конце 90-х годов, сообщает Bloomberg

По словам аналитиков, в настоящее время движение курса биткоина практически полностью повторяет Nasdaq Composite Index в преддверии и после 2000 года, но в 15 раз быстрее. Тогда Nasdaq вырос на 278% за 519 дней и достиг своего максимума в марте 2000, в то время как биткоин вырос на 248% за 35 дней, в процессе поднявшись к отметке $19 511, пишут аналитики.

Отмечается, что с конца прошлого года биткоин пережил три волны падений, когда его цена каждый раз опускалась на 45–50%, прежде чем происходил отскок. В то же время Nasdaq после 2000 года испытал пять резких падений, которые в среднем составляли аналогичные 44%.

Сравнением с пузырем доткомов аналитики объясняют текущую динамику курса первой криптовалюты, когда в декабре 2017 года биткоин достиг отметки в $20000, после чего упал на 70% в течение двух месяцев. В этом «нет ничего необычного», убеждены в Morgan Stanley. В то же время с декабря 2017 года объемы торгов биткоином выросли почти на 300%.

«Этот рост объема торгов не является показателем большей активности инвесторов, а скорее говорит о спешной попытке выйти», — добавила стратег Morgan Stanley Шина Шах.

На данный момент в отношении биткоина преобладают бычьи настроения. Суточный рост составил 2.56%. Рыночная капитализация достигла $145.65 млрд На момент публикации, биткоин котировался на уровне $8603 за монету.

Криптовалютный рынок на момент написания материала (15:58 Мск.), находится в восходящем тренде. Все без исключения криптовалюты из первой десятки растут. Общая капитализация рынка криптовалют на данный момент достигла $331.91 млрд, согласно данным Coinmarketcap. Индекс доминирования биткоина составляет 43.88%