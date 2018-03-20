ФССП: Россияне чаще всего жаловались на действия МФО при возврате просроченной задолженности в 2017 г.

Федеральная служба судебных приставов РФ в 2017 г. получила более 16,5 тыс. обращений от граждан на действия организаций при внесудебным возврате просроченных долгов, из них большая часть — 6 тыс. 228 обращений — касаются деятельности микрофинансовых организаций. Об этом в ходе круглого стола о совершенствовании законодательства в сфере защиты прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности в Совете Федерации сообщил заместитель директора Федеральной службы судебных приставов — заместитель главного судебного пристава РФ Игорь Савенко.

«Важно посмотреть на статистику, на чьи действия при внесудебном возврате просроченной задолженности граждане жалуются. Всего в 2017 г. в Федеральную службу судебных приставов поступило к рассмотрению 16 тыс. 531 обращение. Больше всего жалоб поступило на действия микрофинансовых организаций — 6 тыс. 228 обращений или 37,7% от общего числа», — рассказал И. Савенко.

Он уточнил, что на профессиональных коллекторов поступило 5 тыс. 820 обращений (35,2%), значительная часть обращений поступила в отношение крупных организаций — 2 тыс. 451 обращений (14,8%), в отношение иных лиц, которые не являются коллекторскими или финансовыми организациями, поступило 2 тыс. 32 обращения.

И. Савенко также отметил, что чаще всего при внесудебном возврате просроченных долгов граждане жалуются на превышение количества телефонных звонков или текстовых сообщений, раскрытие сведений о профессиональных данных должников или близких лиц, неуведомление должников о привлечении иного лица для осуществления взаимодействия.

«Также граждане обращаются в связи с некорректным обращением, оказанием психологического давления, порчей имущества, угрозой применения физической силы и причинением вреда здоровья», — заключил замглавы ФССП.