Банкам запретят переуступать долги «черным коллекторам» 

Центробанк намерен запретить банкам и микрофинансовым организациям переуступать долги коллекторам, не включенным в специальный реестр. Об этом на круглом столе в Совфеде сообщил глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка Михаил Мамута. Он отметил, что сейчас закон ограничивает полномочия только по взысканию долгов. Кредиторы могут несколько раз переуступать задолженность, в результате чего конечный взыскатель может нарушить закон. Такие организации не включены в реестр профессиональных коллекторов и не являются поднадзорными ЦБ. Эту зону рынка Мамут назвал «черной».