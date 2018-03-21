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Банкам запретят переуступать долги «черным коллекторам»
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Банкам запретят переуступать долги «черным коллекторам» 

Авторадио 6 часов назад
Фото: ФБА "Экономика сегодня"
Центробанк намерен запретить банкам и микрофинансовым организациям переуступать долги коллекторам, не включенным в специальный реестр. Об этом на круглом столе в Совфеде сообщил глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка Михаил Мамута. Он отметил, что сейчас закон ограничивает полномочия только по взысканию долгов. Кредиторы могут несколько раз переуступать задолженность, в результате чего конечный взыскатель может нарушить закон. Такие организации не включены в реестр профессиональных коллекторов и не являются поднадзорными ЦБ. Эту зону рынка Мамут назвал «черной».
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