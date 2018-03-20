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Эксперт оценил перспективы развития частных автодорог в России
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Эксперт оценил перспективы развития частных автодорог в России 

Парламентская газета 15 часов назад
Фото: Парламентская газета
Развитие частных автодорог — нормальная практика, главное, чтобы при этом соблюдался принцип «у каждой платной дороги должна быть бесплатная альтернатива», заявил «Экономике сегодня» партнёр аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто.
Ранее первый заместитель министра транспорта Евгений Дитрих заявил, что ведомство поддерживает строительство частных автодорог в России. В качестве примера он привёл транзитную трассу «Меридиан», которая свяжет Оренбургскую область с западной границей страны.
Моржаретто считает, что сегодня ни одно государство не может себе позволить взять на полное содержание дорожную сеть. Во многих странах уже пришли к тому, что частично дороги должны быть платными. Порядка 10 тысяч километров автодорог во Франции и 15 тысяч километров в Германии построены частными инвесторами, которые берут плату за эксплуатацию трасс, пояснил он.
«Это нормальная практика, и законы однозначны в этом смысле — хочешь строить, строй, главное, чтобы у платной дороги была бесплатная альтернатива», — подчеркнул специалист.
По его словам, аналогичные дороги в России раньше были федерального уровня, затем стали появляться трассы регионального уровня. Например, Северо-западная концессионная компания построила дорогу из Москвы до Светлогорска, в Санкт-Петербурге консорциум частных компаний построил Западный скоростной диаметр. Сейчас в Подмосковье строятся три частные эстакады, альтернативы железнодорожным переездам.
Он рассказал, что в регионах активно разрабатывают проекты частных дорог, и ими интересуются иностранные инвесторы.
При строительстве частных автодорог главное — оставлять для людей выбор, резюмировал Моржаретто.
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