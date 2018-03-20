Все в сборе: Надежда Бабкина собрала родных и друзей на праздник в честь дня рождения

Teleprogramma.pro уже поздравляла Надежду Бабкину , которой вчера исполнилось 68 лет, с днем рождения. Не остались в стороне и близкие друзья и родственники артистки. Многие из них специально приехали в Санкт-Петербург , где именинница давала спектакль «Калина красная», чтобы лично ее поздравить. На странице Бабкиной в Instagram появилось множество фотографий с гражданским мужем Евгением Гором , детьми, внуками и друзьями.

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"Дети и внуки сделали сюрприз — прилетели в Петербург, чтобы меня поздравить! От всей души благодарю всех, кто дозвонился, написал, поздравил в социальных сетях! Спасибо всем, кто был со мной рядом!", — поблагодарила Надежда Георгиевна в комментариях к одной из серий снимков. Многочисленные подписчики микроблога артистки присоединились к поздравлениям, пожелали имениннице здоровья и счастья, а также отметили ее цветущий внешний вид.

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Как ранее рассказывала сама Бабкина в одном из интервью. Она делает все возможное, чтобы оставаться в форме. Мотивирует певицу и супруг Евгений Гор, который младше нее аж на 30 лет. Еще несколько лет назад поговаривали, что мужчина бросит Бабкину, получив за ее счет деньги и славу, но, вопреки слухам, влюбленные до сих пор вместе.