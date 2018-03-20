Житель Башкирии два года выплачивал долги за полного тезку

Отец троих детей из Благовещенска Сергей Никитин на протяжении двух лет платил долги за своего полного тезку из Волгоградской области , о котором мужчина узнал, когда с его счета начали пропадать деньги.

Он выяснил, что деньги списывают по судебному приказу из города Волжский. Там проживает неплательщик алиментов с тем же именем, фамилией и отчеством, как у Никитина. Более того дата рождения у мужчин тоже совпадает.

Пострадавший обратился к приставам и в прокуратуру города Волжского и Башкортостана . Судебные приставы Волгоградской области сняли все аресты со счетов Сергея Никитина, когда получили от него письмо. Но рассказали, что алименты — не единственные долги злополучного тезки, ими занимается уже другой пристав, а значит, у Сергея опять могут списать деньги, сообщает gtrk.tv.

По информации приставов, подобные ситуации в России происходят довольно часто. В таких случаях рекомендуют сразу обращаться к приставам с просьбой приостановить производство, пока не успели снять деньги.

Никитин намерен вернуть свои деньги через суд.