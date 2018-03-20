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Житель Башкирии два года выплачивал долги за полного тезку
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Житель Башкирии два года выплачивал долги за полного тезку 

Ридус 15 часов назад
Отец троих детей из Благовещенска Сергей Никитин на протяжении двух лет платил долги за своего полного тезку из Волгоградской области, о котором мужчина узнал, когда с его счета начали пропадать деньги.
Он выяснил, что деньги списывают по судебному приказу из города Волжский. Там проживает неплательщик алиментов с тем же именем, фамилией и отчеством, как у Никитина. Более того дата рождения у мужчин тоже совпадает.
Пострадавший обратился к приставам и в прокуратуру города Волжского и Башкортостана. Судебные приставы Волгоградской области сняли все аресты со счетов Сергея Никитина, когда получили от него письмо. Но рассказали, что алименты — не единственные долги злополучного тезки, ими занимается уже другой пристав, а значит, у Сергея опять могут списать деньги, сообщает gtrk.tv.
По информации приставов, подобные ситуации в России происходят довольно часто. В таких случаях рекомендуют сразу обращаться к приставам с просьбой приостановить производство, пока не успели снять деньги.
Никитин намерен вернуть свои деньги через суд.
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