Банк УРАЛСИБ предлагает номинальные счета для социальных выплат

Банк УРАЛСИБ предлагает новую услугу для физических лиц — открытие и ведение номинального счета в российских рублях для социальных выплат.

Счета открываются родителям, опекунам, попечителям для зачисления социальных выплат: алиментов, пенсий, пособий, возмещения вреда здоровью и вреда, понесенного в случае смерти кормильца, а также иных средств, выплачиваемых им на содержание несовершеннолетних/недееспособных/ограниченно дееспособных граждан.

Главной особенностью номинального счета является то, что на расходование средств с номинального счета не требуется разрешение от органов опеки и попечительства. Средства на счету застрахованы в Системе страхования вкладов.

По счету бесплатно оказываются следующие услуги:

зачисление социальных выплат, поступивших на счет безналично, контроль социального характера зачислений;безналичное перечисление средств со счета как внутри Банка, так и на другие счета в сторонних банках;выдача наличных денежных средств со счета;предоставление выписок по счету.

Номинальный счет открывается бесплатно в российских рублях. Открыть счет можно в отделении ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в любом регионе присутствия.