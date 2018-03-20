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Банк УРАЛСИБ предлагает номинальные счета для социальных выплат
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Банк УРАЛСИБ предлагает номинальные счета для социальных выплат 

АиФ 4 часа назад
Фото: АиФ
Банк УРАЛСИБ предлагает новую услугу для физических лиц — открытие и ведение номинального счета в российских рублях для социальных выплат.
Счета открываются родителям, опекунам, попечителям для зачисления социальных выплат: алиментов, пенсий, пособий, возмещения вреда здоровью и вреда, понесенного в случае смерти кормильца, а также иных средств, выплачиваемых им на содержание несовершеннолетних/недееспособных/ограниченно дееспособных граждан.
Главной особенностью номинального счета является то, что на расходование средств с номинального счета не требуется разрешение от органов опеки и попечительства. Средства на счету застрахованы в Системе страхования вкладов.
По счету бесплатно оказываются следующие услуги:
зачисление социальных выплат, поступивших на счет безналично, контроль социального характера зачислений;безналичное перечисление средств со счета как внутри Банка, так и на другие счета в сторонних банках;выдача наличных денежных средств со счета;предоставление выписок по счету.
Номинальный счет открывается бесплатно в российских рублях. Открыть счет можно в отделении ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в любом регионе присутствия.
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