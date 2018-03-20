РЖД принимает ряд мер для предупреждения дефицита вагонов в период пиковой погрузки 

Как сообщил во время ежегодной конференции «Барьеры и точки роста для транспортной отрасли России: железнодорожный сектор» директор по коммерческой деятельности — начальник ЦФТО Алексей Шило, для сбалансированного состояния рынка необходимо наращивать количество вагонного парка, работающего на сети. Вторым направлением работы является повышение универсальности вагонов и создание условий, когда один и тот же вид грузов, например, зерно, может транспортироваться в разных типах ПС. Кроме того, для повышения технологической эффективности использования работающего вагонного парка широко внедряются такие технологии перевозочного процесса, как маршрутизация, создание закольцованных маршрутов, работа обезличенным парком. Ещё одно направление — совершенствование цифровых технологий, в частности, ЭТП ОАО " РЖД", которая, напомним, была внедрена в 2017 г.