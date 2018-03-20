В Нижегородской области отметили Всемирную неделю денег

Им рассказали, что при Екатерине I в ходу были не только круглые, но и квадратные монеты, или платы, а задумал их еще Петр I. Квадратные деньги не прижились, поскольку изготавливались из чистой меди и были очень тяжелыми и громоздкими. Ребятам также показали, как выглядели самые первые, самые большие и самые маленькие российские деньги.

Во время квеста «Карманные деньги» школьники узнали, почему рубль называли «сестрорецким», а монеты — «чешуйками». Название рубля произошло от места его чеканки — Сестрорецкий монетный завод. Это была монета-великан весом почти 1 кг, и появилась она во времена правления Екатерины II. Мелкие монеты «чешуйки» чеканились еще в допетровской России . При их изготовлении брали кусок проволоки, разрезали на кусочки, которые расплющивали штампом. Форма у изделий получалась вытянутая, очень похожая на чешую рыбы.

Студентам рассказали и о современных платежных инструментах, об особенностях российских банкнот, в том числе банкнот новых номиналов — 200 и 2000 рублей, о том, как самостоятельно отличить фальшивые банкноты от настоящих, какие признаки подлинности для этого нужно знать.