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В Нижегородской области отметили Всемирную неделю денег
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В Нижегородской области отметили Всемирную неделю денег 

Нижегородская правда 16 часов назад
Фото: Нижегородская правда
В Нижегородской области отметили Всемирную неделю денегСотрудники Волго-Вятского ГУ Банка России во время Всемирной недели денег с 12 по 16 марта познакомили студентов трех нижегородских вузов — Высшей школы экономики, Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского и РАНХиГС, — а также учащихся нижегородских школ с историей российских денег.
Им рассказали, что при Екатерине I в ходу были не только круглые, но и квадратные монеты, или платы, а задумал их еще Петр I. Квадратные деньги не прижились, поскольку изготавливались из чистой меди и были очень тяжелыми и громоздкими. Ребятам также показали, как выглядели самые первые, самые большие и самые маленькие российские деньги.
Во время квеста «Карманные деньги» школьники узнали, почему рубль называли «сестрорецким», а монеты — «чешуйками». Название рубля произошло от места его чеканки — Сестрорецкий монетный завод. Это была монета-великан весом почти 1 кг, и появилась она во времена правления Екатерины II. Мелкие монеты «чешуйки» чеканились еще в допетровской России. При их изготовлении брали кусок проволоки, разрезали на кусочки, которые расплющивали штампом. Форма у изделий получалась вытянутая, очень похожая на чешую рыбы.
Студентам рассказали и о современных платежных инструментах, об особенностях российских банкнот, в том числе банкнот новых номиналов — 200 и 2000 рублей, о том, как самостоятельно отличить фальшивые банкноты от настоящих, какие признаки подлинности для этого нужно знать.
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