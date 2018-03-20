Государство возьмёт под контроль сборы денег на стартапы

Задача: упорядочить хаос

Такое явление, как краудфандинг, существует в России достаточно давно. Однако до сих пор эта сфера не регулировалась государством, сказал «Парламентской газете» первый зампред Комитета Госдумы по финансовому рынку Игорь Дивинский

«Когда какой-то процесс происходит хаотичным образом, возникают риски у его участников. Ведь невозможно ни подать в суд, ни разобраться между собой, ни востребовать свои права и так далее. Это хаос», — пояснил депутат.

Чтобы исправить ситуацию, парламентарии разработали законопроект «О краудфандинге», который 20 марта поступил в Государственную Думу. Согласно ему, всю деятельность краудфандинговых площадок, кроме сборов пожертвований, будет регулировать Центральный Банк. Он же станет устанавливать лимит суммы, которую один человек может вложить в течение года в один или несколько проектов на одной платформе. Также Банк России определит предел суммы, которую может получить в течение года один краудфандер.

В случае принятия законопроекта уже существующим платформам будет отведено шесть месяцев на адаптацию под новые нормы.

Краудфандерам не потребуется регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей или получать лицензию для привлечения средств, подчеркнул Игорь Дивинский. «Это ведь даже не прибыль. По сути, это развитие стартапа, получение стартового капитала», — объяснил он.

leftв 2,7-4раза, по оценкам экспертов, в 2018 году вырастет мировой рынок ICO. Его объём при этом достигнет 10-15 миллиардов долларов.

Депутат подчеркнул, что такой подход станет хорошим посылом для потенциальных спонсоров, сигнализирующим, что это не профессиональная деятельность по сбору денег, а именно привлечение денег для воплощения конкретных идей.

Инвесторы смогут отзывать вложения

Особое внимание законодатели уделяют раскрытию информации о проекте, под который гражданин хочет привлечь средства. Например, описывать свою идею нужно в таких формулировках, чтобы их смог понять человек, не имеющий специальных знаний в сфере инвестирования.

Также краудфандер должен обязательно сообщать минимальный целевой объём привлекаемых средств. Если же за определённый срок ему не удастся собрать нужную сумму, то уже вложенные деньги возвратятся инвесторам.

Кроме того, предлагается установить «период охлаждения» — срок, в течение которого инвестор может отозвать вложенные деньги. Предположительно это можно будет сделать в течение пяти рабочих дней со дня передачи денег, если срок сбора средств не истёк или краудфандер ещё не собрал нужную сумму.

Новые технологии учтены

Закреплять отношения между сторонами краудфандинга можно будет с помощью как традиционных форм (по аналогии с предоставлением займа, ценных бумаг и прочее), так и новых технологий, таких как смарт-контракты и токены. Эти понятия прописаны в другом законопроекте, который также 20 марта поступил в Госдуму — «О цифровых активах», регулирующий криптовалюты.

Когда какой-то процесс происходит хаотичным образом, возникают риски у его участников. Ведь невозможно ни подать в суд, ни разобраться между собой, ни востребовать свои права и так далее. Как отметил председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков , оба законопроекта направлены на то, чтобы активизировать использование современных цифровых технологий в России. Это, в свою очередь, стимулирует инвестирование в различные проекты, прежде всего венчурные и технологичные, проекты малого бизнеса, стартапы.

«Законопроекты легализуют процедуру ICO для упрощённого привлечения инвестиций на основе краудфандинга, при этом обеспечивают защиту инвесторов от действий недобросовестных участников и мошенников, использования пирамидальных схем», — подчеркнул Анатолий Аксаков.

Что такое краудфандинг

Само слово пришло к нам из английского языка и дословно переводится как массовое финансирование (от crowd — «толпа, масса» и funding — «финансирование»). Проще всего суть краудфандинга объяснит русская поговорка «с миру по нитке — голому рубашка». Только работает это через Интернет.

Предположим, есть человек, у которого появилась идея создать революционный гаджет. У него есть понимание, как его сделать и запустить в производство, но нет денег для реализации. Тогда он обращается к другим людям с предложением инвестировать в его идею. Своё предложение он публикует на краудфандинговой площадке в Интернете. Самый известный пример — американская платформа Кickstarter.

В описании автор идеи подробно рассказывает о своей идее и заявляет необходимую сумму для её воплощения. Ещё лучше — привести при этом смету планируемых расходов, чтобы инвесторы имели представление, на что конкретно требуются деньги и в каких объёмах. Взамен спонсорам предлагают или экземпляр продукта, или долю в стартапе.

Процесс сбора денег должен вестись прозрачно, то есть в любой момент любой пользователь должен видеть, сколько средств собрано, сколько ещё нужно и до какого срока действует предложение.