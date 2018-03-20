Максим Фадеев похудел на 42 килограмма с помощью особой диеты

Последнее время в жизни Максима Фадеева происходит много событий. Так недавно поклонники были обеспокоены тем, что подопечные продюсера распространили в соцсетях информацию о том, что продюсерский центр Фадеева перестает существовать. Позже сам владелец организации пояснил, что действительно закрывает свой центр и уже расторгнул все контракты с артистами. Однако он рассказал, что запускает новый проект — музыкальный лейбл MALFA, а также теперь он будет реализовывать новые бизнес стратегии. Его подопечные будут сами создавать тренды и свои образы.

На днях Максим вышел в прямой эфир соцсети Instagram, чтобы пообщаться со своими поклонниками и ответить на их вопросы. Он рассказал о работе со своими подопечными, а также об отношении к Тимати, Ольге Бузовой и другим артистам. По словам продюсера, на его творчество влияет все — от погоды и до улыбки людей, которые его окружают. Пользователи Сети отметили, что он заметно похудел и поинтересовались, как ему это удалось. Фадеев подтвердил, что сейчас находится в процессе похудения и намеченной цели еще не достиг.

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"Я похудел на 42 кг, осталось сбросить еще 30. У меня был очень большой вес, стало невозможно с этим жить. Я придумал свою систему похудения, сейчас все это веду на себе", — пояснил продюсер. Он также добавил, что когда достигнет желаемого, то раскроет свой секрет похудения. После этого Максим хочет изменить и свой имидж. Еще несколько лет назад он пообещал сам себе, что сбреет бороду, когда избавится от лишнего веса.

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