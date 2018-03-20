Николай Любимов перевел все рязанское правительство на планшеты

Заседания правительства Рязанской области будут проходить с использованием электронных планшетов. Об этом сообщил губернатор Николай Любимов на совещании.

Любимов отметил, что заседания с использованием гаджетов проходит сегодня в тестовом режиме, и впоследствии такая форма проведения заседаний станет нормой.

«Мы постепенно переходим к электронному документообороту и в последующем будем полностью избавляться от бумаг в работе, — сказал Любимов. — Заседания правительства области будут проходить с использованием электронных планшетов».