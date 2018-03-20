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Беременная жена Тарасова не стесняется облегающих нарядов
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Беременная жена Тарасова не стесняется облегающих нарядов 

Teleprogramma.pro 17 часов назад
Фото: Teleprogramma.pro
В минувшее воскресенье, 18 марта Дмитрию Тарасову исполнился 31 год. Футболист решил с размахом отметить свой день рождения. Для празднования этой даты спортсмен, как всегда, выбрал любимый ресторан своей бывшей жены Ольги Бузовой — теплоход «Ласточка».
На вечеринке, разумеется, присутствовала и его новая супруга — модель Анастасия Костенко, на которой он не только женился, но и обвенчался 29 января. Сразу же после скоропалительной свадьбы в СМИ появились сообщения о беременности молодой жены. Однако никаких официальных подтверждений от пары пока не поступало.
Тем не менее ролики с дня рождения, которые уже вовсю «гуляют» по интернету, снова дали пользователям повод укрепиться в своих подозрениях. Хотя ни Тарасов, ни Костенко от фото и видеоотчетов с праздника воздержались, их гости были не столь щепетильны.
Для вечеринки Костенко выбрала обтягивающее черное кружевное платье на бретельках, а волосы подобрала в конский хвост. Довершили образ ювелирные изделия. Дотошные подписчики сумели увидеть заметно выпирающий живот Анастасии, хотя та и старалась держаться подальше от камер, пишет сайт Dni.ru.
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