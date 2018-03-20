Программист Виталик Бутерин рассказал, почему решил сделать пожертвование на исследование старения

Программист Виталик Бутерин рассказал, почему решил пожертвовать $2,4 млн на исследование старения, сообщает kp.ru . «Многие и без меня жертвуют на борьбу против рака и других конкретных болезней. Это, конечно же, очень важно и нужно. Но — это второй мой аргумент — сегодня уже есть веские научные доказательства: в корне тяжелейших заболеваний лежит именно старение организма», — заявил Бутерин.

По его словам, в настоящее время исследования старения выглядят как очень важные, но людей, вкладывающих в это деньги, очень мало.

Как отметил Бутерин, уже появились достоверные биомаркеры, оценивающие биологический возраст человека, и благодаря им уже через пять лет после начала терапии можно увидеть, насколько эффективно она работает, а не ждать 30 — 50 лет, чтобы понять, удалось ли продлить жизнь.