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Программист Виталик Бутерин рассказал, почему решил сделать пожертвование на исследование старения
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Программист Виталик Бутерин рассказал, почему решил сделать пожертвование на исследование старения 

RT на русском 3 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Программист Виталик Бутерин рассказал, почему решил пожертвовать $2,4 млн на исследование старения, сообщает kp.ru. «Многие и без меня жертвуют на борьбу против рака и других конкретных болезней. Это, конечно же, очень важно и нужно. Но — это второй мой аргумент — сегодня уже есть веские научные доказательства: в корне тяжелейших заболеваний лежит именно старение организма», — заявил Бутерин.
По его словам, в настоящее время исследования старения выглядят как очень важные, но людей, вкладывающих в это деньги, очень мало.
Как отметил Бутерин, уже появились достоверные биомаркеры, оценивающие биологический возраст человека, и благодаря им уже через пять лет после начала терапии можно увидеть, насколько эффективно она работает, а не ждать 30 — 50 лет, чтобы понять, удалось ли продлить жизнь.
Ранее ведущий научный сотрудник биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Максим Скулачёв, работающий над разработкой замедляющего старение препарата, рассказал RT о проводимом исследовании.
Также «Аргументы неделi» сообщали, что в Москве начали принимать заявки на участие в программе активного долголетия.
RT на русском: последние новости
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