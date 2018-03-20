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Изобретение красноярского студента получило поддержку Минздрава РФ
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Изобретение красноярского студента получило поддержку Минздрава РФ 

АиФ Красноярск 17 часов назад
Фото: АиФ Красноярск
Представить свой проект по производству лапароскопического тренажера студент Павел Соболев смог лично президенту во время форума «Россия — страна возможностей», который проходил в Москве.
Как считает сам изобретатель, его тренажер поможет молодым специалистам научиться навыкам в эндоскопической хирургии. Аппарат состоит из корпуса, в который помещается анатомическая или тренировочная модель. Такой тренажер моделирует проведение лапароскопической операции и предназначен как для отработки базовых навыков хирургии, так и для отработки конкретных оперативных вмешательств.
Кстати, ранее проект уже получил поддержку Росмолодежи и Фонда содействия инновациям по программе «УМНИК». На денежные средства выигранного гранта были собраны 5 тренажеров и в последующем отправлены в медицинские учреждения г. Красноярска.
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