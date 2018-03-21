Юные ярославские робототехники сконструируют «умный дом»

Ярославской области при поддержке департамента информатизации и связи проводится региональный этап конкурса робототехники для детей и подростков. В его рамках любой ребенок от 6 до 15 лет сможет придумать и спроектировать своего робота для «умного дома».

Чтобы принять участие в состязании, необходимо до 31 марта оставить заявку здесь, а затем принести на соревнования готовую модель робота. Финал состоится 3 апреля в актовом зале Ярославского градостроительного колледжа по адресу: Ярославль, ул. Чайковского, 55, 2-й этаж.

— Цифровая экономика, IT-технологии сегодня являются одними из приоритетных направлений в нашей работе, — заявил директор департамента информатизации и связи Ярославской области Михаил Городилов . — Приобщение детей к цифровым технологиям и участие в таких робототехнических соревнованиях — важный шаг для мотивации и развития креативного потенциала ребят.

Победители будут определены в трех возрастных категориях: учащиеся младших классов, 5 — 6-х классов, 7 — 9-х классов. При оценке работ учитываются оригинальность идеи, прикладная полезность робота, сложность конструкции и задач, которые он позволяет решать, а также качество сборки, внешний вид устройства и соответствие теме конкурса «Умный дом». Роботы могут быть построены с использованием деталей различных конструкторов, обязательно должны иметь движущиеся элементы. Авторы лучших работ получат призы. Более подробно узнать об условиях конкурса можно здесь.

Все участники регионального этапа «Робостанции» автоматически проходят в федеральный этап конкурса в проекте «Поколение М». Главный приз — обучение в настоящей «Робошколе» в Москве . Своими знаниями и опытом с ними поделятся специалисты индустрии: профессора международных университетов, предприниматели и талантливые инженеры.