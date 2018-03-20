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Подмосковные предприятия станут участниками специализированной выставки
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Подмосковные предприятия станут участниками специализированной выставки 

Вечерняя Москва 5 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Выставка METRO EXPO-2018 будет проходить в Красногорске с 21 по 23 марта.
Около 30 подмосковных предприятий, производящих сельскохозяйственную продукцию, примут участие в выставке METRO EXPO-2018. Об этом «Радио 1» рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.
— Всего планируют выставляться около 30 предприятий. В основном это представители малого и среднего бизнеса из сферы розничной торговли, — отметил Андрей Разин.
В этом году главной темой выставки станет цифровизация малого и среднего бизнеса. Предприниматели смогут узнать, какие цифровые инструменты могут помочь им в работе.
Выставка METRO EXPO-2018 будет проходить в Красногорске с 21 по 23 марта.
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