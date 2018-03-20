Подмосковные предприятия станут участниками специализированной выставки

Выставка METRO EXPO-2018 будет проходить в Красногорске с 21 по 23 марта.

Андрей Разин. Около 30 подмосковных предприятий, производящих сельскохозяйственную продукцию, примут участие в выставке METRO EXPO-2018. Об этом «Радио 1» рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области

— Всего планируют выставляться около 30 предприятий. В основном это представители малого и среднего бизнеса из сферы розничной торговли, — отметил Андрей Разин.

В этом году главной темой выставки станет цифровизация малого и среднего бизнеса. Предприниматели смогут узнать, какие цифровые инструменты могут помочь им в работе.

Выставка METRO EXPO-2018 будет проходить в Красногорске с 21 по 23 марта.