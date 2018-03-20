В Петербурге обсудили стратегии ценообразования в сфере гособоронзаказа

16 марта в Санкт-Петербурге успешно прошла всероссийская конференция «Гособоронзаказ. Закупки: регламент, процедура, контроль. Ценообразование», где обсуждались самые острые вопросы правоприменительной практики законодательства о гособоронзаказе. Организаторами конференции выступили АМК «Дифанс Медиа» и крупнейший отраслевой журнал «Новый оборонный заказ. Стратегии».

На конференцию из разных регионов России приехали представители более 100 предприятий, работающих с гособоронзаказом.

Впервые в области государственного регулирования цен в сфере гособоронзаказа решение задачи по повышению эффективности производства будет подкреплено системой стимулов для частных и государственных компаний к снижению издержек, а именно:

введена презумпция сохранения у предприятия экономии, полученной за счет проведения мероприятий по снижению затрат и оптимизации производства;установлен приоритет использования рыночных цен, если продукция обращается на рынке;сформированы долгосрочные правила формирования цен на военную продукцию.

Также предусмотрено распространение единых принципов ценообразования на всю цепочку кооперации, что позволит снизить риски принятия экономически необоснованных ценовых решений.

На конференции обсуждался и важный вопрос актуализации системы закупочных процедур. В планах расширение возможностей для частных торговых площадок, допущенных к организации электронных торгов, сведения о которых составляют государственную тайну. Подобные торги планируется начать уже в 2019 году, рассказал заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Максим Овчинников , отвечая на вопросы журналистов.

«Безусловно, для нас было полезным показать предприятиям, какие структурные возможности есть при проведении закрытых закупок в электронной форме. Мы услышали, в том числе и некоторые критические замечания и опасения по поводу функционирования этих механизмов. Полученная информация даст нам возможность что-то подправить или подрегулировать в рамках текущей работы. Такая обратная связь — большой плюс и для исполнителей, и для контролирующих органов», — прокомментировал заместитель руководителя ФАС России Максим Овчинников.