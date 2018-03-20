В Госдуме обсудят идею по внедрению в школах уроков робототехники 

Председатель Молодёжного парламента при Госдуме Мария Воропаева предложила ввести в школах уроки робототехники. По словам Марии Воропаевой, Молодёжный парламент при ГД выступает с инициативой о внедрении уроков робототехники для учеников со второго по четвёртый классы. Курсы робототехники существуют в столичных школах, но у региональных образовательных учреждений нет возможности вводить такие предметы, рассказала Воропаева. Она также заявила, что повсеместные уроки информатики дают детям лишь теоретические знания о программировании. «Мы же предлагаем ввести конкретную практику — программирование элементарных вещей. Такой курс даст основу развития математического мышления у школьников, ведь цифровая экономика не возьмётся из ниоткуда», — цитирует Марию Воропаеву «Парламентская газета». Эту идею планируется обсудить 20 марта на «круглом столе» в Госдуме, где будет присутствовать председатель комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков.