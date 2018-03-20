Минфин будет учитывать долговые обязательства госкомпаний в бюджетной политике

МОСКВА , 20 марта. / ТАСС /. Минфин РФ планирует разработать механизм, который позволит учитывать неявные бюджетные риски госкомпаний и проектов государственно— частного партнерства в бюджетной политике. Об этом сообщил журналистам заместитель министра финансов Владимир Колычев.

"Неявные бюджетные риски могут быть связаны с разными вещами. В основном это два источника — это госкомпании и участие государства в проектах ГЧП с частным бизнесом. Так как они напрямую не отражены в бюджетной отчетности, под них создается специальный механизм. Мы хотим в этом году соответствующие предложения сформировать и обсудить", — сказал замминистра. Этот механизм будет позволять мониторить долговую политику госкомпаний и отражать возможные риски в бюджетной политике, считает он.