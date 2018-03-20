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Чуров заявил, что скептически относится к использованию технологии блокчейн
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Чуров заявил, что скептически относится к использованию технологии блокчейн 

РИА Новости 18 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Посол по особым поручениям МИД России, экс-глава ЦИК РФ Владимир Чуров скорее скептически относится к использованию технологии блокчейн, но возможно из-за того, что недостаточно хорошо разобрался.
"Я пытался разобраться (с технологией блокчейн), все-таки давно использую компьютер с 1973 года. Я скорее скептически отношусь к подобным технологиям. Пока я осторожен, может быть потому, что недостаточно хорошо разобрался", — сказал Чуров, отвечая на вопрос РИА Новости, как он относится технологии блокчейн, которую, в частности, могут применять на будущих выборах в России.
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова в воскресенье, 18 марта, не исключила, что следующие выборы в России могут пройти при использовании технологии блокчейн.
Технология блокчейн (blockchain) — система организации распределенной базы данных. По этой технологии, в частности, работает база, где хранится информация о транзакциях биткоина. По мнению ряда экспертов, технология позволяет серьезно оптимизировать издержки бизнеса и государства. В частности, она помогает проводить платежи в режиме онлайн, оперативно подтверждать актуальность данных о клиенте или сделке, регистрировать сделки и вести их реестр.
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