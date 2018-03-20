Чуров заявил, что скептически относится к использованию технологии блокчейн

"Я пытался разобраться (с технологией блокчейн), все-таки давно использую компьютер с 1973 года. Я скорее скептически отношусь к подобным технологиям. Пока я осторожен, может быть потому, что недостаточно хорошо разобрался", — сказал Чуров, отвечая на вопрос РИА Новости, как он относится технологии блокчейн, которую, в частности, могут применять на будущих выборах в России

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова в воскресенье, 18 марта, не исключила, что следующие выборы в России могут пройти при использовании технологии блокчейн.

Технология блокчейн (blockchain) — система организации распределенной базы данных. По этой технологии, в частности, работает база, где хранится информация о транзакциях биткоина. По мнению ряда экспертов, технология позволяет серьезно оптимизировать издержки бизнеса и государства. В частности, она помогает проводить платежи в режиме онлайн, оперативно подтверждать актуальность данных о клиенте или сделке, регистрировать сделки и вести их реестр.