Минтранс России готов поддержать строительство частных автодорог в стране

«Мы поддерживаем строительство частных автомобильных дорог в Российской Федерации», — сказал Е. Дитрих.

В качестве первого практического опыта такого строительства Е. Дитрих привел автомобильную транзитную дорогу «Меридиан», которая свяжет Оренбургскую область и западную границу России.

«Если такого рода инициативы будут в субъектах РФ появляться, будем оказывать всю необходимую помощь», — заключил он.