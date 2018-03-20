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Минтранс России готов поддержать строительство частных автодорог в стране
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Минтранс России готов поддержать строительство частных автодорог в стране 

Агентство «Москва» 18 часов назад
Министерство транспорта РФ готово поддержать строительство частных автодорог в России. Об этом журналистам сообщил первый замминистра транспорта РФ Евгений Дитрих.
«Мы поддерживаем строительство частных автомобильных дорог в Российской Федерации», — сказал Е. Дитрих.
В качестве первого практического опыта такого строительства Е. Дитрих привел автомобильную транзитную дорогу «Меридиан», которая свяжет Оренбургскую область и западную границу России.
«Если такого рода инициативы будут в субъектах РФ появляться, будем оказывать всю необходимую помощь», — заключил он.
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