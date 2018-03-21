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Минтранс поддерживает строительство частных дорог
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Минтранс поддерживает строительство частных дорог 

Вести.Ru 21 марта 2018
Фото: Вести.Ru
С интересным заявлением выступил первый заместитель транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих. Министерство транспорта, как сообщает «Интерфакс», готово поддержать строительство частных автодорог в нашей стране.
"Мы поддерживаем строительство частных автомобильных дорог в Российской Федерации. Если такого рода инициативы будут появляться в субъектах нашей страны, будем оказывать всю необходимую помощь ", — заявил Евгений Дитрих.
В качестве первого опыта такого строительства можно привести автомобильную транзитную дорогу «Меридиан», которая свяжет Оренбургскую область и западную границу России.
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