Минтранс поддерживает строительство частных дорог

"Мы поддерживаем строительство частных автомобильных дорог в Российской Федерации. Если такого рода инициативы будут появляться в субъектах нашей страны, будем оказывать всю необходимую помощь ", — заявил Евгений Дитрих.