Минтранс поддерживает строительство частных автодорог в России 

Минтранс поддерживает строительство частных автомобильных дорог в России, сказал журналистам первый заместитель министра транспорта РФ Евгений Дитрих.
«Мы поддерживаем строительство частных автомобильных дорог в Российской Федерации», — сказал он.
В качестве первого практического опыта такого строительства он отметил автомобильную транзитную дорогу «Меридиан», которая свяжет Оренбургскую область и западную границу России.
«Если такого рода инициативы будут в субъектах РФ появляться, то будем оказывать всю необходимую помощь», — отметил он.