Минтранс поддерживает строительство частных автодорог в России

«Мы поддерживаем строительство частных автомобильных дорог в Российской Федерации», — сказал он.

В качестве первого практического опыта такого строительства он отметил автомобильную транзитную дорогу «Меридиан», которая свяжет Оренбургскую область и западную границу России.

«Если такого рода инициативы будут в субъектах РФ появляться, то будем оказывать всю необходимую помощь», — отметил он.