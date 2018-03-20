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Минтранс поддерживает строительство частных автодорог в России
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Минтранс поддерживает строительство частных автодорог в России 

Rambler News Service 18 часов назад
Фото: Парламентская газета
Минтранс поддерживает строительство частных автомобильных дорог в России, сказал журналистам первый заместитель министра транспорта РФ Евгений Дитрих.
«Мы поддерживаем строительство частных автомобильных дорог в Российской Федерации», — сказал он.
В качестве первого практического опыта такого строительства он отметил автомобильную транзитную дорогу «Меридиан», которая свяжет Оренбургскую область и западную границу России.
«Если такого рода инициативы будут в субъектах РФ появляться, то будем оказывать всю необходимую помощь», — отметил он.
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