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Чиновники Сьерра-Леоне опровергли использование блокчейна на выборах президента
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Чиновники Сьерра-Леоне опровергли использование блокчейна на выборах президента 

RB.ru 17 часов назад
Фото: RB.ru
В избирательной комиссии рассказали, что для подсчета голосов использовалась «внутренняя база данных», которая первоначально была разработана для выборов главы государства в 2012 году.
Также уточняется, что база данных была разработана на языке C++ и в настоящее время работает на MS SQL, при этом исходный код системы не является открытым.
«Блокчейн не использовался в любом случае», — подчеркнули в национальной избирательной комиссии Сьерра-Леоне.
Ранее об использовании блокчейна в западно-африканской стране сообщали СМИ. CEO стартапа Agora Леонард Гаммар объявил, что возглавляемая им команда занимается разработкой технологии блокчейн для проведения выборов в Сьерра-Леоне и планирует распространить ее на другие африканские страны.
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