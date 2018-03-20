Чиновники Сьерра-Леоне опровергли использование блокчейна на выборах президента

В избирательной комиссии рассказали, что для подсчета голосов использовалась «внутренняя база данных», которая первоначально была разработана для выборов главы государства в 2012 году.

Также уточняется, что база данных была разработана на языке C++ и в настоящее время работает на MS SQL, при этом исходный код системы не является открытым.

«Блокчейн не использовался в любом случае», — подчеркнули в национальной избирательной комиссии Сьерра-Леоне

Ранее об использовании блокчейна в западно-африканской стране сообщали СМИ. CEO стартапа Agora Леонард Гаммар объявил, что возглавляемая им команда занимается разработкой технологии блокчейн для проведения выборов в Сьерра-Леоне и планирует распространить ее на другие африканские страны.