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Депозитарий Банка УРАЛСИБ подтвердил рейтинг надежности на уровне ААА
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Депозитарий Банка УРАЛСИБ подтвердил рейтинг надежности на уровне ААА 

АиФ 19 часов назад
Фото: АиФ
Депозитарий ПАО «БАНК УРАЛСИБ» подтвердил рейтинг надежности на уровне ААА, согласно Национальному рейтингу надежности депозитариев по итогам 1 полугодия 2017 года.
Кроме того, депозитарий Банка УРАЛСИБ занял 7 место в списке депозитариев по рыночной стоимости принятых на обслуживание ценных бумаг депонентов на 30 июня 2017 года. По сравнению с результатами 2016 года Банк улучшил свои позиции на 1 пункт.
Национальный рейтинг надежности депозитариев рассчитывается на основании оригинальной методики, разработанной Фондом развития финансовых исследований «Инфраструктурный институт» (ИНФИ) в сотрудничестве с Ассоциацией регистраторов и депозитариевПАРТАД. Методика позволяет проводить комплексную (качественную, количественную и экспертную) оценку надежности депозитариев.
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