Создан новый алгоритм для защиты от GPS-спуфинга

Специалисты Университета Техаса в Сан-Антонио (University of Texas at San Antonio, UTSA) разработали компьютерный алгоритм, позволяющий минимизировать эффект от атак на электростанции с использованием GPS-спуфинга. Новый алгоритм призван помочь экспертам по кибербезопасности эффективнее обнаруживать и предотвращать кибератаки в реальном времени.

По словам исследователей, злоумышленники могут вмешаться в работу GPS-устройства и испортить его «понимание» времени и местонахождения путем отправки поддельных GPS-сигналов. Электроэнергетические системы в США используют GPS для простановки временных меток на показатели станций, расположенных по всей стране. Эти системы уязвимы к GPS-спуфингу, способному изменить реальные данные о времени и местоположении. Злоумышленники могут «клонировать» GPS-сигнал и отображать неверное время или местоположение, пояснили исследователи.

Использовать новый алгоритм на мобильных устройствах и компьютерах так же просто, как обычную программу. Алгоритм способен распознавать поддельные GPS-сигналы и отражать атаки в режиме реального времени. Специалисты разработали алгоритм прежде всего для защиты американских электроэнергетических систем, но он также может использоваться и на других устройствах.