Глазьев: крипторубль поможет обойти санкции

Минфин и Центробанк не могут определиться, что делать с криптовалютами. Запрещать их оборот бесполезно, а разрешать — большой риск. Советник президента России и академик РАН Сергей Глазьев выступает за то, чтобы ввести в оборот национальную криптовалюту. Он считает, что крипторубль поможет повысить прозрачность госзакупок и снизит зависимость российской экономики от западных санкций.

— Сергей Юрьевич, много непонятного в проблеме использования криптовалют. Каким должен быть их юридический статус? Какой может быть позиция властей? Вам приписывают инициативу об использовании криптовалют в денежном обращении. Вы действительно предлагали президенту ввести крипторубль?

— Я не могу комментировать вопросы нашего внутреннего документооборота. Но готов ответить по существу вашего вопроса, пояснить, о чем идет речь.

В денежном обращении сейчас происходящая настоящая цифровая революция! Появление нового типа денег случается крайне редко и знаменует собой новый этап в развитии не только денежного дела, но и экономики в целом. Эмиссия криптовалют осуществляется посредством компьютерного алгоритма, защищенного от копирования средствами криптографии. И здесь возникает вопрос, кто является эмитентом этих валют?

— И каков ваш ответ?

— Принципиальным отличием цифровых денег от используемых в настоящее время является не их безбумажная (электронная) форма, а отсутствие банков в качестве их эмитентов.

Можно говорить о появлении нового вида денег в обращении — к существующим наличному и безналичному обращению добавляется цифровой. При этом этот новый вид денег сочетает в себе свойства первых двух, так как, с одной стороны, не имеет физического носителя, а с другой, каждая цифровая денежная единица сохраняет свою уникальность и всегда идентифицируется компьютером на предмет своей принадлежности и истории операций.

— Вы имеете ввиду биткоин, эфириум и другие криптовалюты?

— Не только и даже не столько их.

Это экспериментальные модели, своего рода игрушки или тренажеры для первопроходцев. Они не обладают всеми функциями денег и не могут их заменить.

Работу с ними можно сравнить с кружком юных техников. Они мастерят модели самолетов, но летать на них не возможно. Сказывается наличие существенных ограничений как технического, так и экономического характера.

— Например?

— Все известные цифровые деньги, начиная с биткоина, эмитируются частными лицами. Одни участники рынка видят в этом преимущество свободы от государственного регулирования. Другие, наоборот, считают их инструментом раздувания финансовых пузырей и отмывания активов. Денежные власти всех стран относятся к криптовалютам настороженно, отказываются признавать их деньгами и, как правило, не разрешают их использование в качестве средств платежей и расчетов. Но эта ситуация продлится недолго. Все больше государств заявляют об эмиссии национальной цифровой валюты.

— Вы имеете в виду Венесуэлу ? И ее El Petro? Но Венесуэла не самая благополучная страна. Может, они ввели в оборот национальную криптовалюту не от хорошей жизни и нам не стоит идти этим путем?

— Вы знаете, прорывные технологии и институты появляются, как правило, не у глобальных лидеров, которых обычно все устраивает и которые инстинктивно сопротивляются новым веяниям, а в периферийных странах. Там есть необходимые предпосылки для использования новых инструментов и технологий. Последние хотят стать первыми, поэтому хватаются за возможности вырваться из зависимого положения. Из частных инициатив на периферии мировой экономической системы вырастают новые отрасли и институты, захватывающие со временем мировое хозяйство.

При этом необходимо подчеркнуть, что в случае с венесуэльской El Petro сложно говорить о появлении нового вида денег и национальной цифровой валюты как таковой. Здесь, скорее, идет речь не о деньгах в полном смысле этого слова, а о цифровом долговом инструменте, что больше напоминает частные криптовалюты.

— И все-таки центральные банки разных стран настороженно смотрят на обращение частных криптовалют, указывают на риски. А вы, судя по всему, предлагаете создать собственную национальную цифровую валюту?

— Национальная цифровая валюта является своего рода ответом на вызовы частных криптовалют. Несмотря на все риски и проблемы, связанные с их обращением, эта идея привлекает и регуляторов и государства. Отличием цифровых денег от обычных является технология их учета и осуществления транзакций, основанная на принципе децентрализованных реестров блокчейн. Использование распределенных реестров позволяет достоверно контролировать потоки перемещаемых средств, исключает возможность вывода средств за контур целевого обмена.

Государственный контроль за эмиссией фиатных денег удается обеспечить денежным властям лишь в той мере, в которой они контролируют деятельность банковской системы. Денежные власти стараются управлять централизованной эмиссией фиатных денег национальными банками, направляя ее через государственный бюджет и формируя долгосрочные кредитные ресурсы под прирост государственных обязательств или рефинансируя государственные институты развития.

В отношении контроля за эмиссионной деятельностью частных банков все обстоит куда более сложно. Регулировать ее государство может только косвенным образом посредством нормативов резервирования и банковского контроля.

— Это в теории. Но на практике, какую пользу национальная цифровая валюта могла бы принести государству?

— Имеется несколько аргументов. Во-первых, это решение обозначенных проблем двухуровневой банковской системы и устранение рисков, связанных с денежным обращением в рамках нее.

Во-вторых, цифровые деньги способны значительно повысить эффективность расходования средств бюджета в такой области, как, например, госзакупки. За счет прозрачности, возможности использования смарт-контрактов и, как следствие, более точному контролю и аудиту госзакупок.

Следующим позитивным фактором внедрения цифровой валюты является создание высокотехнологичной и безопасной системы обмена межбанковской информацией, в том числе и для международного обращения. Особенно важным этот факт становится на санкционном фоне, создающим постоянные риски отключения России от соответствующих западных решений.

— То есть, с помощью национальной криптовалюты можно будет, например, обходить санкции?

— Этот вопрос настолько очевиден… Мы видим, что банки оказались очень уязвимыми от санкций, в том числе российские банки. Степень долларизации мировой экономики настолько высока, что американцы действительно с помощью своих санкций могут блокировать большие сегменты внешней торговли, и, естественно, это создает новый спрос на криптовалюты. Это объективно так, это касается не только России, но и всех стран, против которых американцы применяют санкции.