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Путин: РФ нужна долгосрочная стратегия и план действий для развития микроэлектроники
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Путин: РФ нужна долгосрочная стратегия и план действий для развития микроэлектроники 

Прайм 16 часов назад
Фото: Федеральное агентство новостей
«Очевидно, что также для эффективного развития микроэлектроники нужна комплексная стратегия, план действий, предусматривающие конкретные мероприятия по укреплению существующих и созданию новых производств, а также более активное внедрение российской продукции как на отечественном, так и на внешнем рынке», — заявил Путин на совещании о перспективах развития микроэлектроники.
Кроме того, по мнению главы государства, необходимо создать национальный центр компетенций для развития этой отрасли.
"И, конечно, необходимо проработать вопрос формирования соответствующего национального центра компетенции, который должен будет определять приоритетные технологичные направления развития микроэлектроники", — добавил он.
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