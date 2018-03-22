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В Китае людям с низким «социальным кредитом» запретят путешествовать
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В Китае людям с низким «социальным кредитом» запретят путешествовать 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Правительство Китая заявило о мерах, запрещающих людям с невысоким «социальным кредитом» летать на самолетах и ездить в поездах, сообщил The Telegraph.
Причиной запрета на путешествия могут стать курение в общественном транспорте, использование просроченных билетов, а также более широкие и неопределенные нарушения, такие как «распространение ложной информации о терроризме».
Ограничение для нарушителя может продлиться до года. Новые правила вступят в силу с 1 мая.
Социальная кредитная система — национальная система ранжирования по репутации в Китае, которая подразумевает присвоение каждому гражданину места в социальном кредитном рейтинге на основе данных об их экономическом и социальном статусе.
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