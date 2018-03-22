В Китае людям с низким «социальным кредитом» запретят путешествовать

Причиной запрета на путешествия могут стать курение в общественном транспорте, использование просроченных билетов, а также более широкие и неопределенные нарушения, такие как «распространение ложной информации о терроризме».

Ограничение для нарушителя может продлиться до года. Новые правила вступят в силу с 1 мая.

Социальная кредитная система — национальная система ранжирования по репутации в Китае, которая подразумевает присвоение каждому гражданину места в социальном кредитном рейтинге на основе данных об их экономическом и социальном статусе.