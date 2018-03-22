Проект о краудфандинге внесли в Госдуму

В нижнюю палату парламента внесли законопроект, который призван регулировать краудфандинг. Проект заинтересует малый и средний бизнес, который прибегает к такому софинансированию для развития своих идей. По новому проекту инвестиции от заинтересованных граждан смогут получить юрлица и ИП, которые не признаны банкротами. Сбор денег будет проходить через специальные онлайн-платформы.

К инвесторам же требований нет.

Операторами площадок для краудфандинга могут стать общества, включенные в особый реестр ЦБ РФ и имеющие минимум 5 млн руб. собственного капитала.

В предложении для инвесторов компании должны указать срок его действия и минимальную сумму, необходимую для того, чтобы проект состоялся. Если деньги собрать не получится, они вернутся к инвесторам, а предложение придется отозвать.

Предельную сумму, которую можно будет привлечь за год, определит Центробанк.