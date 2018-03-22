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Проект о краудфандинге внесли в Госдуму
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Проект о краудфандинге внесли в Госдуму 

Время бухгалтера 15 часов назад
Фото: ИА Гарант
В нижнюю палату парламента внесли законопроект, который призван регулировать краудфандинг. Проект заинтересует малый и средний бизнес, который прибегает к такому софинансированию для развития своих идей. По новому проекту инвестиции от заинтересованных граждан смогут получить юрлица и ИП, которые не признаны банкротами. Сбор денег будет проходить через специальные онлайн-платформы.
К инвесторам же требований нет.
Операторами площадок для краудфандинга могут стать общества, включенные в особый реестр ЦБ РФ и имеющие минимум 5 млн руб. собственного капитала.
В предложении для инвесторов компании должны указать срок его действия и минимальную сумму, необходимую для того, чтобы проект состоялся. Если деньги собрать не получится, они вернутся к инвесторам, а предложение придется отозвать.
Предельную сумму, которую можно будет привлечь за год, определит Центробанк.
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