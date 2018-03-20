Лекция о цифровых технологиях на предприятиях пройдет в Институте стали и сплавов

Москвичей приглашают на бесплатную лекцию «Цифровая трансформация предприятия или как мы будем жить и работать завтра?». Она пройдет 20 марта в аудитории Московского института стали и сплавов.

— Приглашаются абсолютно все, не только наши студенты. Возрастной ценз — от 18 лет. Перед тем, как прийти, нужно зарегистрироваться на мероприятие на сайте университета. Важно указать электронный почтовый адрес, — уточнили в пресс-службе высшего учебного заведения.

Там рассказали, что после лекции участникам могут разослать полезную информацию по теме мероприятия или проинформировать о каких-либо изменениях, которые иногда происходят.

Чтобы попасть на мероприятие, нужно иметь при себе паспорт, или другой документ для удостоверения личности. Лекция начнется в 17:00. Она пройдет в аудитории К-111 по адресу: улица Крымский Вал, дом 3.