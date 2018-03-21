На Ямале наградили юного гения за гражданскую сознательность

19 марта 2018 года в «Гимназии No 1» города Ноябрьска наградили Глеба Касьяненко за гражданскую сознательность. В торжественной обстановке на глазах у всей школы Алексей Черняк — заместителя начальника ОМВД Россия по городу Ноябрьску вручил девятикласснику благодарственное письмо и юбилейное издание книги «Если встать в строй». Правоохранитель поблагодарил Глеба Касьяненко за гражданскую сознательность и хороший пример сверстникам.

18 марта 2018 года Глеб Касьяненко с друзьями снимали деньги в банкомате. Неожиданно вместо введённой сумы банковский терминал выдал школьникам 300 тыс. рублей. Подростки не растерялись и тут же сообщили в дежурную часть. Когда прибыли полицейские и сотрудники банка при вскрытии банкомата выяснили, что в его ячейки по ошибке оказалась крупная сумма денег.

При определённом сочетании клавиш банковское устройство выдавало указанную сумму невзирая на баланс карты клиента. Подросток сразу принял решение отдать деньги в полицию. По словам Глеба Касьяненко портить репутацию ради денег бессмысленно. Всё равно бы нашли.

Алексей Черняк вручает благодарственное письмо Глебу Касьяненко

Источник фотографий: пресс-служба ОМВД России по городу Ноябрьску