Ещё
На Ямале наградили юного гения за гражданскую сознательность
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Ямале наградили юного гения за гражданскую сознательность 

Уральский меридиан 21 марта 2018
Фото: Уральский меридиан
19 марта 2018 года в «Гимназии No 1» города Ноябрьска наградили Глеба Касьяненко за гражданскую сознательность. В торжественной обстановке на глазах у всей школы Алексей Черняк — заместителя начальника ОМВД Россия по городу Ноябрьску вручил девятикласснику благодарственное письмо и юбилейное издание книги «Если встать в строй». Правоохранитель поблагодарил Глеба Касьяненко за гражданскую сознательность и хороший пример сверстникам.
18 марта 2018 года Глеб Касьяненко с друзьями снимали деньги в банкомате. Неожиданно вместо введённой сумы банковский терминал выдал школьникам 300 тыс. рублей. Подростки не растерялись и тут же сообщили в дежурную часть. Когда прибыли полицейские и сотрудники банка при вскрытии банкомата выяснили, что в его ячейки по ошибке оказалась крупная сумма денег.
При определённом сочетании клавиш банковское устройство выдавало указанную сумму невзирая на баланс карты клиента. Подросток сразу принял решение отдать деньги в полицию. По словам Глеба Касьяненко портить репутацию ради денег бессмысленно. Всё равно бы нашли.
Алексей Черняк вручает благодарственное письмо Глебу Касьяненко
Источник фотографий: пресс-служба ОМВД России по городу Ноябрьску
Уральский меридиан: последние новости
ГИБДД Челябинской области предупреждает об ухудшении погодных условий Тюменка в результате ДТП сломала ногу в автобусе В Югре работодатели добиваются увеличения квоты на иностранцев
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России признали бессилие перед США393
В крови Скрипаля нашли «Новичок»208
Жириновского обвинили в гомосексуальных домогательствах216
Ученые расшифровали ДНК миниатюрного «пришельца»44
Оценен ущерб Украины от потери Крыма и Донбасса27
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение