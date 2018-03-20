Банк России разработал процедуру допуска ломбардов на финансовый рынок

Центробанк разработал процедуру допуска ломбардов на финансовый рынок, сообщили в пресс-службе регулятора.

«Разработана процедура допуска ломбардов на финансовый рынок (приобретение статуса ломбарда со дня внесения сведений о нем в государственный реестр ломбардов и утрата статуса ломбарда со дня исключения этих сведений из реестра) — соответствующий регламент будет закреплен внесением изменений в законодательство… Среди других законодательных изменений, касающихся деятельности ломбардов, — наделение Банка России правом утверждать форму залогового билета, запрет на привлечение этими организациями денежных средств физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, не являющихся учредителями», — отмечается в сообщении.

В ЦБ также обсуждают законопроект, согласно которому все микрофинансовые компании будут обязаны иметь официальный сайт в Интернете с доменным именем, зарегистрированным в российской доменной зоне, а КПК с числом членов более 3 тыс. — раскрывать в Интернете информацию о своей деятельности.

«Важной новацией в законодательстве о КПК может стать запрет на преобразование кредитного кооператива в иную юридическую форму для продолжения той же деятельности. Кроме того, в законопроект включено требование о деятельности КПК исключительно на основании принципа общности, то есть объединения всех членов кредитного кооператива в связанный круг лиц по определенному признаку, например территориальному или профессиональному, в соответствии с базовым стандартом СРО», — заключили в ЦБ.