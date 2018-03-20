Ещё
Банк России разработал процедуру допуска ломбардов на финансовый рынок
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Банк России разработал процедуру допуска ломбардов на финансовый рынок 

Банки.ру 12 часов назад
Фото: Уралинформбюро
Центробанк разработал процедуру допуска ломбардов на финансовый рынок, сообщили в пресс-службе регулятора.
«Разработана процедура допуска ломбардов на финансовый рынок (приобретение статуса ломбарда со дня внесения сведений о нем в государственный реестр ломбардов и утрата статуса ломбарда со дня исключения этих сведений из реестра) — соответствующий регламент будет закреплен внесением изменений в законодательство… Среди других законодательных изменений, касающихся деятельности ломбардов, — наделение Банка России правом утверждать форму залогового билета, запрет на привлечение этими организациями денежных средств физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, не являющихся учредителями», — отмечается в сообщении.
В ЦБ также обсуждают законопроект, согласно которому все микрофинансовые компании будут обязаны иметь официальный сайт в Интернете с доменным именем, зарегистрированным в российской доменной зоне, а КПК с числом членов более 3 тыс. — раскрывать в Интернете информацию о своей деятельности.
«Важной новацией в законодательстве о КПК может стать запрет на преобразование кредитного кооператива в иную юридическую форму для продолжения той же деятельности. Кроме того, в законопроект включено требование о деятельности КПК исключительно на основании принципа общности, то есть объединения всех членов кредитного кооператива в связанный круг лиц по определенному признаку, например территориальному или профессиональному, в соответствии с базовым стандартом СРО», — заключили в ЦБ.
Банки.ру: последние новости
ЦБ: банки смогут не называть попавших под санкции акционеров В ЦБ произошел технический сбой Чуров признался в скептическом отношении к технологии блокчейн
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как Путин поступит с Собчак после выборов169
«Заигрались и влипли»: Захарова о деле Скрипаля105
Отец Литвиненко назвал убийцу сына190
«Реактивные» танки избавят от «украинского» оружия10
Россияне приготовились затянуть пояса579
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение