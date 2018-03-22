Банк России снизил официальные курсы основных валют

Рубль крепчает, несмотря на коррекцию нефтяных цен на мировом рынке. Как сообщил регулятор , официальный курс евро к рублю, установленный на пятницу, 23 марта, снизился почти на 26 копеек — до 70,3 рубля.

При этом курс доллара уменьшился более значительно — на 65,6 копейки — до 56,8 рубля.

Между тем на мировом рынке стоимость «черного золота» практически не меняется и находится вблизи отметки в 70 долларов за баррель. По данным Интерконтинентальной биржи ICE Futures, майские контракты на поставку нефти сорта Brent продавались за 69 долларов за баррель.