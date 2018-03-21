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ЕС не будет обсуждать санкции против РФ на саммите
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ЕС не будет обсуждать санкции против РФ на саммите 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 21 марта — «Вести. Экономика». Санкции против России не будут обсуждаться на саммите лидеров Европейского союза, который пройдет 22 марта, заявил официальный представитель правительства Германии.
Представители ЕС отметили, что лидеры обсудят, как защитить Европу от российской дезинформации и кибератак на саммите, который будет проведен через несколько дней после того, как Владимир Путин был переизбран на новый срок на пост президента России.
Это также является следствием напряженности между Россией и Западом по поводу заявлений Великобритании о том, что Россия стоит за нападением на бывшего двойного агента в Лондоне с использование нервно-паралитического газа.
Как писали «Вести. Экономика», Европейский союз продлил санкции, связанные с ситуацией в Украине, в отношении 150 граждан и 38 компаний из России еще на полгода — до 15 сентября.
"12 марта 2018 года совет продлил ограничительные меры в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, еще на шесть месяцев до 15 сентября 2018 года", — заявил Совет ЕС.
"Меры заключаются в замораживании активов и ограничении передвижений. Они продолжают применяться к 150 гражданам и 38 компаниям", — уточняется в коммюнике пресс-службы совета.
"Оценка ситуации не оправдывала изменения режима санкций. Соответствующая информация и обоснование для включения в перечень этих лиц и организаций были обновлены по мере необходимости", — отмечается в документе.
Представители 28 стран-членов ЕС предварительно одобрили пролонгацию ограничительных мер в ходе заседания 21 февраля.
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