ЕС не будет обсуждать санкции против РФ на саммите

Представители ЕС отметили, что лидеры обсудят, как защитить Европу от российской дезинформации и кибератак на саммите, который будет проведен через несколько дней после того, как Владимир Путин был переизбран на новый срок на пост президента России.

Это также является следствием напряженности между Россией и Западом по поводу заявлений Великобритании о том, что Россия стоит за нападением на бывшего двойного агента в Лондоне с использование нервно-паралитического газа.

Как писали «Вести. Экономика», Европейский союз продлил санкции, связанные с ситуацией в Украине , в отношении 150 граждан и 38 компаний из России еще на полгода — до 15 сентября.

"12 марта 2018 года совет продлил ограничительные меры в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, еще на шесть месяцев до 15 сентября 2018 года", — заявил Совет ЕС

"Меры заключаются в замораживании активов и ограничении передвижений. Они продолжают применяться к 150 гражданам и 38 компаниям", — уточняется в коммюнике пресс-службы совета.

"Оценка ситуации не оправдывала изменения режима санкций. Соответствующая информация и обоснование для включения в перечень этих лиц и организаций были обновлены по мере необходимости", — отмечается в документе.

Представители 28 стран-членов ЕС предварительно одобрили пролонгацию ограничительных мер в ходе заседания 21 февраля.