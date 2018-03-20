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Чуров признался в скептическом отношении к технологии блокчейн
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Чуров признался в скептическом отношении к технологии блокчейн 

Банки.ру 17 часов назад
Фото: РИАМО
Посол по особым поручениям МИД России, бывший глава ЦИК Владимир Чуров сказал, что скептически относится к использованию технологии блокчейн.
«Я пытался разобраться (в технологии блокчейн), все-таки давно использую компьютер, с 1973 года. Я, скорее, скептически отношусь к подобным технологиям. Пока я осторожен, может быть потому, что недостаточно хорошо разобрался», — сказал Чуров, отвечая на вопрос РИА Новости, как он относится технологии блокчейн.
Со своей стороны нынешняя глава ЦИК Элла Памфилова не исключала, что следующие выборы могут пройти при использовании этой технологии.
Между тем данные экзитпола ВЦИОМ на выборах загружались в блокчейн-хранилище, построенное на платформе ethereum. Технология блокчейн предотвращает какие-либо внешние изменения в загруженные данные, делает бессмысленными хакерские атаки и обеспечивает транспарентность процесса сбора и агрегации данных.
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