Госдума одобрила проект ограничения въезда для иностранцев с замороженными в России счетами 

Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому предлагается установить возможность отказа во въезде в Россию иностранцам, чьи счета заморожены в рамках борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. «Законопроектом предусматривается возможность вынесения решения о неразрешении въезда иностранному гражданину или лицу без гражданства в Россию, если в отношении него соответствующим компетентным органом вынесено решение о замораживании (блокировании) денежных средств и (или) иного имущества, а также приостановлении финансовых операций в рамках законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», — цитирует ТАСС текст пояснительной записки документа.
В январе газета «Известия» сообщила, что соответствующие поправки предлагается внести в закон «О порядке выезда из России и въезда в Россию».