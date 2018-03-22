«Коммерсант»: власти снизят плату за негативное воздействие отходов на окружающую среду, чтобы не разорять население

Правительство приняло решение снизить размер платы за негативное воздействие на окружающую среду для операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом пишет

"Коммерсант"

Сегодня такая плата составляет 663,2 рублей за тонну мусора, размещаемого оператором на мусорном полигоне. При этом расходы оператора учитываются в коммунальном тарифе для населения.

Таким образом в случае роста стоимости услуги для оператора возрастет и финансовая нагрузка на потребителя. Между тем правительство пытается с 2012 года реализовать идею президента Владимира Путина об ограничении роста тарифов ЖКХ уровнем инфляции.

"Развитие ЖКХ не должно осуществляться за счет населения, темпы роста тарифов нужно снижать до уровня инфляции", — заявлял Владимир Путин в 2011 году на расширенном заседании президиума совета по местному самоуправлению, будучи еще в должности премьер-министра РФ (цитата по Realestate.ru Во избежание роста тарифов, предполагается снизить размер ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов на 2018 года в семь раз.

Эксперты отмечают, что такая мера действительно позволит избежать роста тарифов. Однако она негативно скажется на самой отрасли переработки. Низкая стоимость захоронения мусора на полигонах не будет стимулировать операторов вкладываться в инфраструктуру, создавать сортировочные и перерабатывающие мощности.

В целом это может затормозить развитие отрасли переработки. При этом после перехода на новые схемы обращения с отходами в соответствии с так называемой «мусорной реформой», который должен завершиться до 2019 года, тариф для потребителей все равно увеличится.

Напомним, реформа обращения с отходами должна была заработать в РФ еще с 1 января 2017 года. Однако, как сообщал

"Коммерсант", правительство приняло решение перенести сроки ее реализации на 2019 год. Это объяснялось тем, что не все регионы успели подготовиться и утвердить территориальные схемы обращения с отходами.

1 февраля текущего года

Минстроя рапортовал, что реформа обращения с отходами запущена уже в 40 субъектах РФ. В рамках нее не позднее 1 января 2019 года вся страна должна перейти на новую систему обращения с ТКО.

Так, каждый субъект обязан разработать электронную территориальную схему обращения с отходами, утвердить региональную программу и нормативы накопления ТКО и на конкурсной основе отобрать регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, который будет отвечать за полый цикл обращения с ТКО.