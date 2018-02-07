В Goldman Sachs предрекли крах криптовалют

«То, что сейчас есть — это приметив»: что придет на смену биткоину

Продолжающийся обвал биткоина, а с ним и других криптовалют, заставляет экспертов резко менять свои прогнозы, причем, зачастую, не только относительно динамики их курса, но и самой перспективы их выживания.

Слишком слабые, чтобы выжить?

За последний месяц рынок криптовалют потерял в капитализации порядка 500 миллиардов долларов, что не могло не вогнать экспертов в пессимизм.

По словам руководителя глобального аналитического отдела по инвестициям Goldman Sachs Group Inc. Стива Стронгина, нынешние криптовалюты скорее всего ждет новое еще большее падение.

Существующие цифровые монеты в своем нынешнем виде вряд ли выживут, пишет Стронгин в своем аналитическом обзоре. Все они потеряют свою ценность, когда им на смену придет небольшой набор новых токенов.

По мнению эксперта, происходящее на рынке криптовалют указывает на наличие на нем пузыря. При этом тенденция к синхронизации движения различных криптовалют просто нерациональна для рынка в его нынешнем виде.

«Меня беспокоит высокая корреляция между различными криптовалютами, — сказал Стронгин. — Из-за отсутствия внутренней ценности валюты, которые не смогут выжить, скорее всего, упадут до нуля».

Основными проблемами существующих криптовалют, по мнению Стронгина, остаются медленная скорость транзакций, низкий уровень безопасности операций и высокие транзакционные расходы. При всем при этом, запуск регулируемых фьючерсов на биткоин этих проблем не решил, пишет Стронгин.

Мечта авантюриста

Действительно, сложившийся на сегодняшний день, мир криптовалют выглядит довольно странно. Практическое их значение, по сравнению с фиатными (классическими) валютами близко к нулю.

Изначально, принято было считать, что криптовалюта является неотъемлемым приложением новой социально-экономической реальности, материализованной в блокчейне.

Развитие блокчейна способствовало появлению такого явления как майнинг (добыча) криптовалют, породившего иллюзию возможности создания неких материальных ценностей благодаря совершению вычислительных операций.

Все это стало благодатной почвой для формирования большого спекулятивного пузыря. Спекулянты всех мастей долго мечтали о глобальной «теме», позволяющей «поднять» деньги миллионов наивных простаков, уверовавших в возможность получения материальных ценностей из компьютерного времени и дешевой электроэнергии. И эти мечты сбылись.

Вперед, за новыми идеями

«Блокчейн — это просто база данных, и он прекрасно может функционировать без майнинга. Ведь он может использоваться не для платежных функций, — пояснил „Ридусу“ аналитик ФК «Калита-финанс» Дмитрий Голубовский . — Прожить без криптовалют можно, и большинство из нас сейчас живёт без них. Вы пользуетесь биткойном? Нет? Но вы же живёте без него».

По мнению эксперта, большинство нынешних криптовалют — это либо форки (ответвления) созданных ранее аналогов, либо токены проектов, которые никогда не «взлетят».

Подавляющее большинство из них, по сути напоминает сбор реальных средств «на озеленение Луны», с теми же самыми последствиями.

Раскрученный кейс с криптовалютами вполне благоприятен для спекулянтов и совершенно абсурден, а то и просто убийственен для всех остальных участников этой истории.

Криптовалюты могут благополучно умереть, но блокчейн при этом останется, так как свое место в современной жизни он уже нашел, считает Голубовский.

Впрочем, по мнению эксперта, они не умрут все и насовсем.

«Я думаю, что они будут жить, — говорит он. — Одни будут умирать, а другие рождаться. Их отрегулируют, они войдут в жизнь, дополнив существующую финансовую систему, но никак не заменив ее, как это сейчас многим может казаться».

По мнению аналитика, их функционал будет соответствовать тем требованиям, которые заложит в них разработчик.

«То, что сейчас есть — это примитив, — пояснил Голубовский. — В будущем появится что-то более интересное. Так всегда бывает. Был интернет личных страничек. Потом кто-то придумал создать для этого интерфейс, и появились социальные сети. С криптой будет что-то похожее».