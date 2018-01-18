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Уровень безработицы в САР Сянган впервые за 20 лет составил менее 3 проц
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Уровень безработицы в САР Сянган впервые за 20 лет составил менее 3 проц 

ИА Синьхуа 18 января 2018
Сянган, 18 января /Синьхуа/ — Департамент по делам статистики при администрации САР Сянган сегодня опубликовал данные, которые свидетельствуют, что уровень безработицы в САР Сянган за 4-й квартал 2017 года с учетом сезонных корректиров составил 2,9 проц. Этот показатель впервые за последние 20 лет составил менее 3 проц.
Согласно последней статистике по трудящемуся населению САР, с учетом сезонных корректировок показатели безработицы сократились с 3 проц в период сентябрь-ноябрь до 2,9 проц в период октябрь-декабрь 2017 года. За оба указанных периода показатели неполной занятости держались на одном уровне — 1,1 проц.
По сравнению с 3-м кварталом общее число занятых в 4-м квартале увеличилось на 10300 человек и достигло 3,8506 млн человек. Общая рабочая сила увеличилась на 2400 человек и составила 3,9604 млн человек. Число безработных сократилось примерно на 8000 человек и составило 109,8 тыс. человек. —0—
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